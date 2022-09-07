Обходять Усика десятою дорогою: Джошуа погодився на запропонований гонорар Ф'юрі

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі є близькими до бою за титул чемпіона світу за версією WBC. Ей Джей вже навіть погодився на пропозицію "Циганського короля" щодо гонорару.

Хірн: Ми хочемо провести бій у грудні

Повалений Олександром Усиком боксер не проти вийти у ринг проти Ф'юрі. Тайсон запропонував Джошуа щедру пропозицію щодо розподілу гонорару – 60/40 на свою користь. На що Ентоні відповів згодою.

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Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що поєдинок відбудеться ще у 2022 році, а точніше 17 грудня. Обидва боксери поб'ються у Кардіффі.

Цікаво, що команда Ентоні хоче, якщо у їх протистоянні буде реванш, то розподіл гонорару у тому випадку був навпаки.

Ми прийняли пропозицію 60/40. Ми хочемо, щоб було навпаки у випадку реваншу. Бо якщо ти чемпіон, то заслуговуєш більшого. Це чесно. Ми хочемо провести бій у грудні. Він може відбутись 17 грудня стадіон "Мілленіум" у Кардіффі. Це ідеально,

– сказав Хірн.

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