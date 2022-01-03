Джошуа переможе Усика, – Кіладзе назвав переваги британського боксера
Джерело:ESNEWS
Грузинський боксер Яго Кіладзе поділився очікуваннями щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він вважає, що перемогу здобуде британець.
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За словами скандального боксера, Джошуа зможе перемогти українця, якщо змінить собі тренера.
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Я думаю, що Джошуа переможе Усика у реванші, бо він потужний. У першому бою Джошуа здавався наляканим. Він мав неправильний стиль. Я вважаю, що Джошуа необхідно змінити тренера,
– сказав Кіладзе.
А щодо можливого протистояння Василя Ломаченка та Джервонти Девіса, то грунський боксер вважає, що перемога буде за українцем.
"Я вважаю що Ломаченко переможе. Він швидший і технічніший", – додав Яго.
Віктор Вихрист яскраво переміг Яго Кіладзе
- У ніч на 2 січня відбувся бій, в якому Вихрист вийшов у ринг проти Кіладзе.
- У поєдинку глядачі побачили аж п'ять нокдаунів. Вихрист тричі відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.
- Рефері присудив перемогу Віктору. Та таке рішення не сподобалося опонентові українця, за що суддя отримав у щелепу від Кіладзе.