VIP-гість Джошуа

Після поразки Усику в першому бою Джошуа заявив, що планує змінити тренера. Перебуваючи у Дубаї, Ентоні отримав консультації від легендарного Флойда Мейвезера.

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Колишній американський боксер завітав у тренувальний табір британця. Під наглядом Мейвезера Джошуа провів одне з тренувань. Згодом у мережі з'явилися відео тренування.

Відео тренування Джошуа з Мейвезером

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