Ввечері 1 квітня на арені O2 в Лондоні відбувся вечір боксу від промоушена Matchroom Boxing. Головною подією шоу став бій колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа та американського боксера Джермейна Франкліна, пише 24 Канал.

Читайте також Поєдинок Усик – Ф'юрі ще можливий: відомий промоутер назвав дві умови для бою за абсолют

Камбек Джошуа

Після принизливих поразок від Олександра Усика Ей-Джей міг взагалі завершити кар'єру. Тож бій з Франкліном повинен був дати відповідь на питання, чи збирається повертатися на боксерський Олімп знаменитий британець.

Джошуа був беззаперечним фаворитом поєдинку з 29-річним Франкліном. З перших раундів британець домінував у рингу, проте до серйозних загроз не доходило. Ей-Джей більше рухався, але не з тією легкістю, яка була йому притаманна раніше.

Американець відповідав гострими контратаками. Проте ближче до екватора поєдинку Франклін почав частіше пропускати. Втома обох суперників далася взнаки, а тому в другій половині бою почастішали клінчі.

Під завісу поєдинку Джошуа наче прокинувся, завдавши кількох небезпечних аперкотів. Здавалося, що ексчемпіон нокаутує свого суперника, але цього не відбулося. Після фінального гонга судді одноголосно віддали перемогу Джошуа: 117-111, 118-111 та 117-111.

Відео бою Джошуа – Франклін