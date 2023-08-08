За 4 дні до дати поєдинку названо ім'я нового суперника британця. У ринг разом із ексчемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Ентоні Джошуа вийде фінський важковаговик Роберт Хеленіус.

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Великий шанс для Хеленіуса

Досвідчений 39-річний боксер протягом професійної кар'єри провів 36 боїв, у яких здобув 32 перемоги. Цікаво, що Роберт Хеленіус свій останній бій провів всього декілька днів тому. 5 серпня він виграв нокаутом у співвітчизника Мікі Мієлонена.

Серед статусних успіхів у ринзі фін має перемоги над Леймоном Брюстером, Семюелем Пітером та Дереком Чісорою.

Хеленіус та Джошуа уперше зійдуться між собою у ринзі. Напередодні бою вони поділилися очікуваннями від бою.

Це було не прописано. Я поважаю Хеленіуса і, якщо можна, скажу, що поважаю будь-якого боксера чи боксерку, які входять до цього рингу. Я зосереджений на перемозі. Можу зробити кроки уперед до більших та кращих речей, але наразі дорожня карта має контрольну точку – вечір суботи,

– сказав Джошуа.

Натомість фінський боксер заявив, що щасливий отримати можливість вийти на такий бій та збирається довести, що його не варто списувати з рахунків:

"Вражений тим, що битимуся проти Ентоні Джошуа 12 серпня. Я справжній вікінг, який миттєво готовий зустрітитися з будь-яким викликом. Це не та можливість, яку я збираюся впустити. Планую використати її на повну".

Довідка. 12 серпня у Лондоні відбудеться вечір боксу. Ентоні Джошуа після двох поразок від Олександра Усика проведе другий бій у 2023 році. У першому він за очками переміг американця Джермейна Френкліна. В андеркарді також відбудеться бій між хорватом Філіпом Хрговичем та австралійцем Демсі МакКеном, переможець якого отримає право претендувати на бій проти українця Олександра Усика за пояс IBF.