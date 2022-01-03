Джошуа перед реваншом з Усиком допомагає найкращий боксер світу Мейвезер: відео тренування
3 січня 2022 , 12:06Читать новость на русском
Джерело:ESNEWS
Ентоні Джошуа продовжує підготовку до реваншу з Олександром Усиком, який має відбутися у першій половині 2022 року. У тренувальному таборі Джошуа з'явився найкращий боксер світу Флойд Мейвезер.
VIP-гість Джошуа
Після поразки Усику в першому бою Джошуа заявив, що планує змінити тренера. Перебуваючи у Дубаї, Ентоні отримав консультації від легендарного Флойда Мейвезера.
Варте уваги Життя Джошуа після поразки Усику: басейн з акулою, Бекхем і боротьба – фото та відео
Колишній американський боксер завітав у тренувальний табір британця. Під наглядом Мейвезера Джошуа провів одне з тренувань. Згодом у мережі з'явилися відео тренування.
Відео тренування Джошуа з Мейвезером
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Перший бій між боксерами відбувся 25-го вересня 2021 року у Лондоні. Український боксер здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.
- У контракті на перший поєдинок був передбачений реванш для Джошуа, якщо він зазнає поразки. Британець активував цю опцію відразу після поразки.
- Усик і Джошуа мають час до квітня, щоб організувати реванш. Бій може відбутися у Великій Британії, на Близькому Сході та навіть в Україні.