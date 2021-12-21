Огляд інстаграму Джошуа

Після поразки Усику 32-річний Джошуа досить швидко повернувся до тренувань. Ентоні намагається підтримувати потужну форму, хоча до реваншу з Усиком ще майже пів року.

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Ентоні Джошуа готується до бою з Усиком / Фото з інстаграму Джошуа



Ентоні Джошуа готується до бою з Усиком / Фото з інстаграму Джошуа

Під час відпустки Джошуа зустрівся з колишнім футболістом Манчестер Юнайтед, Реала, ПСЖ та Мілана Девідом Бекхемом. Британці зустрілися у США. Можливо, Ентоні почерпне щось нове від ікони британського футболу.



Джошуа та Бекхем / Фото з інстаграму Джошуа

Своє місце сили Ентоні спробував знайти у засніжених горах у штаті Орегон (США).



Джошуа відпочивав і на морі. "Просто підтримую мою сторінку активною", – написав Ентоні.



Ентоні Джошуа на морі / Фото з інстаграму боксера

У США боксер побував в одному басейні з "акулою" Майклом Фелпсом. Американець – 23-разовий олімпійський чемпіон. До слова, Джошуа – олімпійський чемпіон 2012 року.



Британський боксер розповів, що виходить на пробіжки о 6:30 ранку. Ентоні закликав інших приєднатися до нього.



Джошуа на пробіжці / Фото з інстаграму Джошуа

На сам кінець Джошуа натякнув, як планує здолати Усика. Британський боксер бореться у ринзі. Невже Ентоні планує "задавити" Усика в реванші?