Френсіс Нганну повернеться на ринг у березні цього року. Бій проти колишнього гегемона хевівейту Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

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Навіщо вигадувати велосипед

Тренер зірки ММА Ерік Ніксік розповів про підготовку до бою з колишнім чемпіоном світу. Фахівець розуміє, що Джошуа має інший стиль, ніж Ф'юрі. Проте Ей Джей двічі програвав Олександру Усику на боксерському рингу. Тож Ніксік збирається адаптувати стиль українця під свого підопічного.

Єдине, що мені по-справжньому запам’яталося в кар'єрі Джошуа – це його бої з Усиком і те, як шульга Усик атакував його. Я візьму дещо з того, що побачив у цих боях, та адаптую це під Френсіса, додавши щось своє,

– розповів тренер Нганну.

Феєричний дебют Нганну