Френсіс Нганну повернеться на ринг у березні цього року. Бій проти колишнього гегемона хевівейту Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.
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Навіщо вигадувати велосипед
Тренер зірки ММА Ерік Ніксік розповів про підготовку до бою з колишнім чемпіоном світу. Фахівець розуміє, що Джошуа має інший стиль, ніж Ф'юрі. Проте Ей Джей двічі програвав Олександру Усику на боксерському рингу. Тож Ніксік збирається адаптувати стиль українця під свого підопічного.
Єдине, що мені по-справжньому запам’яталося в кар'єрі Джошуа – це його бої з Усиком і те, як шульга Усик атакував його. Я візьму дещо з того, що побачив у цих боях, та адаптую це під Френсіса, додавши щось своє,
– розповів тренер Нганну.
Феєричний дебют Нганну
- Нагадаємо, що у жовтні минулого року Нганну провів перший бій на боксерському рингу. Франко-камерунський боєць ледь не став творцем сенсації, відправивши на канвас "Циганського короля". Втім, судді вирішили не псувати статистику Ф'юрі та роздільним рішенням віддали йому перемогу.
- За виставковий бій Нганну отримав фантастичний гонорар і тепер не поспішає повертатися у змішані єдиноборства. Цікаво, що в дитинстві Нганну мріяв стати боксером. Однак втілити свою мрію зумів лише у 37-річному віці.