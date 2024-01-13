Фрэнсис Нганну вернется на ринг в марте этого года. Бой против бывшего гегемона хевивейта Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.
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Зачем придумывать велосипед
Тренер звезды ММА Эрик Никсик рассказал о подготовке к бою с бывшим чемпионом мира. Специалист понимает, что у Джошуа есть иной стиль, чем Фьюри. Однако Эй Джей дважды проигрывал Александру Усику на боксерском ринге. Так что Никсик собирается адаптировать стиль украинца под своего подопечного.
Единственное, что мне по-настоящему запомнилось в карьере Джошуа – это его бои с Усиком и то, как левша Усик атаковал его. Я возьму кое-что из того, что увидел в этих боях, и адаптирую это под Фрэнсиса, добавив что-то свое,
– рассказал тренер Нганну.
Феерический дебют Нганну
- Напомним, что в октябре прошлого года Нганну провел первый бой на боксерском ринге. Франко-камерунский боец чуть не стал творцом сенсации, отправив на канвас "Цыганского короля". Впрочем, судьи решили не портить статистику Фьюри и раздельным решением отдали ему победу.
- За выставочный бой Нганну получил фантастический гонорар и теперь не спешит возвращаться в смешанные единоборства. Любопытно, что в детстве Нганну мечтал стать боксером. Однако воплотить свою мечту удалось лишь в 37-летнем возрасте.