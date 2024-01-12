37-річна ексзірка змішаний єдиноборств Френсіс Нганну наприкінці жовтня провів перший і поки єдиний професіональний боксерський поєдинок. Колишній чемпіон UFC поступився володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі роздільним рішенням суддів.
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Нганну не цікавить бій із Усиком
Враховуючи той факт, що результат бою був надто суперечливим, Нганну хоче взяти реванш у британського боксера. При цьому Френсіса не цікавить звання абсолютного чемпіона світу, яке до того часу може отримати українець Олександр Усик.
Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.