Джошуа не витримає удар, від якого впав Ф'юрі: Нганну зухвало прокоментував майбутню битву
Джерело:MMA Fighting
Франко-камерунський боєць ММА Френсіс Нганну став одним із відкриттів 2023 року. У новому році ексчемпіон UFC готовий здійснити гучний апсет.
Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну практично домовилися про спільний бій. Зустріч колишнього чемпіона хевівейту та зірки ММА обіцяє бути видовищною.
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Нганну перевірить на міць підборіддя Джошуа
Френсіс Нганну був за крок від сенсації, коли у жовтні минулого року відправив у нокдаун "Циганського короля". Пихатий Ф'юрі був близьким до поразки, однак судді вирішили зберегти британцю статус непереможеного чемпіона.
Нганну зумів шокувати Ф'юрі / instagram.com/francisngannou
У поєдинку з Джошуа Нганну сподівається здобути ефектну перемогу. На його думку, Ентоні не встоїть після його нокаутуючого удару.
Якщо Ей Джей візьме на себе удар, який прийняв Ф'юрі, я не гарантую, що він вистоїть. Я чув, що він має слабке підборіддя. Я збираюся це з'ясувати,
– заявив Нганну.
Бій Джошуа проти Нганну: останні новини
- Зазначимо, що раніше планувався бій Джошуа проти Вайлдера. Однак ганебна поразка "Бронзового бомбардувальника" Джозефу Паркеру поставила хрест на цьому поєдинку.
- Втім, промоутери встигли швидко знайти заміну Вайлдеру. Наступним суперником Джошуа стане Френсіс Нганну. Сторони практично узгодили деталі поєдинку, який відбудеться в Ер-Ріяді 8 березня.
- Банківський рахунок зірок боксу після цього поєдинку збільшиться на кругленьку суму. За даними ЗМІ, гонорар Ей-Джея складе 39,4 мільйона доларів, а "Хижак" заробить 20,3 мільйона доларів.