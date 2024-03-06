Сховався від Ей Джея за окулярами: Джошуа та Нганну провели битву поглядів – відео
6 березня 2024, 22:48Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports Boxing
Напередодні мегафайту в Ер-Ріяді відбулася пресконференція Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну. Завершивши спілкування з медіа, боксери провели традиційну психологічну дуель.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну провели битву поглядів перед вирішальним поєдинком. Франко-камерунський боєць вирішив одягнути сонцезахисні окуляри.
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Боксери по-джентельменськи провели традиційну процедуру та не влаштовували цирк зі штовханиною. Після дуелі поглядів Джошуа та Нганну потисли один одному руки.
Відео битви поглядів Джошуа та Нганну
Головне про бій Джошуа – Нганну
- Мегафайт за участю Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну відбудеться 8 березня в Ер-Ріяді.
- Переможець битви зустрінеться з тріумфатором поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.
- За цей бій боксери отримають свої рекордні гонорари. Банківський чек Нганну буде вдвічі більшим, ніж за бій з Ф'юрі.
- Початок вечора боксу запланований на 18:00 за київським часом. Бій між Джошуа та Нганну варто очікувати не раніше 00:30 у ніч з п'ятниці на суботу.
- Трансляція бою Джошуа – Нганну для українців буде платною.