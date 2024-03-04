8 березня в саудівському Ер-Ріяді колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Очікується, що переможець бою між Джошуа та Нганну зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

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Подивитись бій Джошуа – Нганну можна буде за 766 гривень

Початок боїв андеркарду запланований на 18:00 за київським часом. Бій між Джошуа та Нганну розпочнеться не раніше 00:30 у ніч з п'ятниці на суботу.

Важливо. Бій на території України транслюватиме платформа DAZN. Вартість PPV становитиме 20 доларів у гривневому еквіваленті, що становить близько 766 гривень.

Зазначимо, що Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.

Єдиний боксерський поєдинок колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.