8 березня в саудівському Ер-Ріяді колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Очікується, що переможець бою між Джошуа та Нганну зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

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Джошуа отримає рекордний гонорар за бій з Нганну

Стали відомі суми гонорарів Джошуа та Нганну. Британський боксер отримає понад 50 мільйонів доларів – цей поєдинок може стати найприбутковішим для Ентоні.

Важливо. Камерунський боксер отримає близько 20 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж Нганну заробив у бою проти Тайсона Ф'юрі, однак значно менше за гонорар Джошуа.

Зазначимо, що Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.

Єдиний боксерський поєдинок колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.