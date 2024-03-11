"Треба повернутися до UFC": Чісора поставив хрест на боксерській кар'єрі Нганну

Ветеран хевівейту Дерек Чісора відреагував на переконливу перемогу Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну. Розгромна поразка франко-камерунського бійця ставить під сумнів його перспективи у боксі.

Колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа вистачило два неповних раунди, щоб відправити Френсіса Нганну в нокаут. Нищівна поразка болюче вдарила по репутації "Хижака".

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Чісора: З Нганну все покінчено

На думку Дерека Чісори, Нганну варто залишити боксерський ринг та повернутися в ММА. 40-річний ветеран не бачить жодних перспектив у Френсіса.

Нганну треба повернутися до UFC. Я гадаю, що це була показуха. Так, Нганну – чудовий боєць, але зараз, коли всі зрозуміли, хто він, з ним покінчено,

– заявив Чісора.

Що робити Нганну