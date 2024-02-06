"Заберу його душу": нокаутер Нганну пригрозив Джошуа перед боєм в Ер-Ріяді

Зірка ММА Френсіс Нганну несподівано увірвався у світ боксу, провівши конкурентний бій проти Тайсона Ф'юрі. Незабаром ексчемпіон UFC вдруге вийде на боксерський ринг.

Ентоні Джошуа повністю оговтався від двох несподіваних поразок від Олександра Усика, який забрав усі пояси у британця. Ей-Джей націлений повернутися на трон хевівейту, але спочатку йому потрібно здолати Френсіса Нганну.

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Нганну сумнівається в силі Джошуа

Переважна більшість вболівальників боксу впевнена у перемозі Джошуа. Втім, Нганну дотримується зовсім іншої думки. "Хижак" сподівається здійснити апсет, нокаутувавши британця.

Я не знаю, наскільки сильний Ентоні Джошуа, але я не вірю в його міць. Дізнаємось це через місяць. Але я впевнений, що станеться те, чого ніхто не очікує: я заберу його душу,

– запевнив Нганну.

Нагадаємо, що Френсіс Нганну має славу одного з найнебезпечніших панчерів світу. Це він довів у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, якого відправив у нокдаун. Однак судді не захотіли псувати кар'єру "Циганському королю" та присудили йому спірну перемогу.

Ентоні Джошуа після поразок від Олександра Усика здобув три поспіль перемоги. Ей-Джей спочатку у 12-раундовому поєдинку здолав Джермейна Франкліна, а потім по черзі розібрався з Робертом Хеленіусом та Отто Валліном.