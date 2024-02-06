Ентоні Джошуа повністю оговтався від двох несподіваних поразок від Олександра Усика, який забрав усі пояси у британця. Ей-Джей націлений повернутися на трон хевівейту, але спочатку йому потрібно здолати Френсіса Нганну.

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Нганну сумнівається в силі Джошуа

Переважна більшість вболівальників боксу впевнена у перемозі Джошуа. Втім, Нганну дотримується зовсім іншої думки. "Хижак" сподівається здійснити апсет, нокаутувавши британця.

Я не знаю, наскільки сильний Ентоні Джошуа, але я не вірю в його міць. Дізнаємось це через місяць. Але я впевнений, що станеться те, чого ніхто не очікує: я заберу його душу,

– запевнив Нганну.

Нагадаємо, що Френсіс Нганну має славу одного з найнебезпечніших панчерів світу. Це він довів у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, якого відправив у нокдаун. Однак судді не захотіли псувати кар'єру "Циганському королю" та присудили йому спірну перемогу.

Ентоні Джошуа після поразок від Олександра Усика здобув три поспіль перемоги. Ей-Джей спочатку у 12-раундовому поєдинку здолав Джермейна Франкліна, а потім по черзі розібрався з Робертом Хеленіусом та Отто Валліном.

Важливо! Бій Френсіса Нганну та Ентоні Джошуа відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Переможець бою зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.