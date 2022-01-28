Джошуа, не роби цього, будь ласка, – Віталій Кличко несподівано звернувся до британця

Легендарний український боксер Віталій Кличко очікує на другий поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком. Мер Києва емоційно закликав провести цей бій.

Кличко впевнений, що британцю в жодному разі не можна брати відступні та відмовлятися від реваншу.

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Вся боксерська аудиторія чекає на реванш і якщо Джошуа відмовиться, то покаже свою слабкість. Джошуа, не роби цього, будь ласка,

– звернувся Кличко до британця.

"Як боксери, ми б'ємося не тільки для себе, а й для глядачів. І якщо глядач хоче бою, він має відбутися". Багато суперечок навколо: це Усик такий сильний чи Джошуа десь помилився? Це питання цікавить кожного фаната боксу. Давайте отримаємо відповідь. Реванш має відбутися", – заявив Віталій.

Що відбувається навколо реваншу Усика та Джошуа