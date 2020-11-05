Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа 31 жовтня відвідав бій Олександра Усика проти Дерека Чісори. Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Джошуа розповів, навіщо прийшов на поєдинок Усика з Чісорою. Про це повідомляє Sky Sports.

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Мені потрібно бачити мого суперник

31-річний британський боксер дав зрозуміти, що бій з Усиком входить у його плани. Саме тому Ентоні відвідав зустріч Усика з Чісорою.

"Мені потрібно бачити мого суперника на власні очі, живцем. І хоча у мене самого зараз триває тренувальний табір, для мене це гарний час поповнити багаж знань.

Це можливість для бізнесу, і я хотів на власні очі побачити мого конкурента. І Дерека підтримати, звичайно, але і заодно побачити, наскільки хороший буде мій обов'язковий претендент", – сказав Джошуа.

До уваги! Усик – обов'язковий претендент на титул WBO, яким наразі володіє Джошуа. Якщо Джошуа переможе Кубрата Пулєва 12 грудня, то повинен зустрітися з Усиком або залишити титул WBO.