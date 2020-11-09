Британські боксери Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі планують визначити абсолютного чемпіона світу у 2021 році. Хоча боксери й підписали контракт на два поєдинки, виникли серйозні організаційні проблеми. Обом боксерами слід провести захисти титулів.

Світова боксерська рада (WBC), титулом якої володіє Ф'юрі, готова відтермінувати обов'язковий захист для Тайсона. Про це повідомляє Boxing Talk.

До теми Не дозволю Джошуа та Ф'юрі побитися, – Усик

Маурісіо Сулейман, президент WBC, заявив, що не буде перешкоджати організації поєдинку між Ф'юрі та Джошуа.

Джошуа – пріоритет для Ф'юрі

У WBC навіть готові надати поєдинку Джошуа – Ф'юрі пріоритет у порівнянні з обов'язковим захистом поясу.

Суперник Тайсона має визначитися у реванші між Олександром Повєткіним та Ділліаном Уайтом, який перенесений на січень 2021 року.

Що заважає поєдинку

Джошуа – володар чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF. Якщо британець 12 грудня переможе Кубрата Пулєва, то повинен провести захист поясу WBO.

Офіційний претендент на пояс WBO – українець Олександр Усик, який не планує відступати від свого права битися за титул.

WBO поки не спішить оголошувати своє рішення щодо поєдинку Джошуа – Ф'юрі. Якщо Джошуа відмовиться від зустрічі з Усиком, то титул WBO може стати вакантним.