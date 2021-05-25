Команда Джошуа може відмовитись від бою з Усиком заради інших суперників

WBO офіційно санкціонувала бій Джошуа – Усик. Промоутер Едді Хірн розглядає також інших суперників для Ентоні.

Є Усик, але шукають інших суперників для Джошуа

Промоутер британського боксера Едді Хірн не виключає, що його підопічний проведе бій з іншим суперником. Його потенційним конкурентом може стати мексиканець Енді Руїс або кубинець Луїс Ортіс.

До теми WBO офіційно санкціонувала бій Джошуа – Усик

Джошуа також може зустрітись із земляком Ділліаном Уайтом. Поєдинок може відбутись у Лондоні або США. Якщо сторони Джошуа та Усика таки вдарять по руках, то бій буде організований у Лондоні.

Не хочу прогнозувати будь-який сценарій подій для Ентоні. У нас є десять днів, щоб вирішити, що ми будемо робити,

– заявив Хірн.

Цікаво, що Джошуа повинен був провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Та несподівано на заваді бою за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш. Вони можуть вийти на ринг у Лас-Вегасі. Після цього до промоутера Джошуа надійшло багато пропозицій про проведення бою.

Всесвітня боксерська організація (WBO) дала промоутерам бійців 10 днів на перемовини. Боксери можуть вийти на ринг 21 або 28 серпня.

Джошуа – Ф'юрі: бою не буде