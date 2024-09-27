В ніч на 22 вересня відбувся бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа за титул IBF, який раніше належав Олександру Усику. Дюбуа нокаутом здолав суперника, захистивши пояс.

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Який прогноз Чісори на реванш Джошуа – Дюбуа

Свою думку британець висловив у коментар talkSPORT. Він вважає, що перемога Ей-Джея реальна, адже ніхто інший не вміє заповнювати арени так, як це робить він і ніхто інший не генерує стільки ж грошей.

Впевнений цього разу Джошуа не замре в центрі рингу. Саме в цьому була головна проблема. Розумію, що в реванші Дюбуа буде ще сильнішим. Це 100%. Але ж і Джошуа теж. Адже у нього просто не буде іншого виходу,

– зазначив Дерек Чісора.

Також він додав, що у першому бою Ентоні припустився помилок практично в усьому: опущені руки, неправильна стійка.

Нагадаємо, що Дюбуа погодився на проведення реваншу з Джошуа у майбутньому.