У Лондоні на стадіоні "Вемблі" завершився великий вечір боксу. Хедлайнером події був бій між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа за чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі, повідомляє 24 Канал.

Як це було Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа: онлайн-трансляція бою за чемпіонський пояс IBF

Тотальна перемога андердога

Дюбуа захищав нагороду, яка дісталась йому після відмови Олександра Усика. Експерти вважали Джошуа фаворитом бою, Ентоні дуже впевнено повернувся після двох поразок від Усика.

Британцю вдавалось виграти у Франкліна, Хеленіуса, Валліна та Нганну доволі впевнено. Втім бій проти Дюбуа з перших же секунд пішов не за планом Джошуа.

У першому раунді Дюбуа взяв на себе ініціативу, тоді як Ентоні намагався робити вдалі контрвипади. Подекуди вони навіть вдавались, але хід поєдинку суттєво змінив нокдаун на останніх секундах.

Перший нокдаун Джошуа:

Даніель поклав суперника на ринг, після чого почав тиснути сильніше у наступних раундах. Схоже, що до таких швидкостей Джошуа взагалі не був готовий. За перші чотири раунди AJ побував у нокдауні аж тричі!

Ще один нокдаун від Дюбуа:

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Тим не менш, суддя давав бою продовжуватися. Але вже у п'ятому раунді муки Ентоні завершились. AJ спробував піти у навалу, але отримав у відповідь два удари. Другий із них і став фатальним, Джошуа підвестись не зміг.

Відео нокдауну від Дюбуа:

Таким чином, Даніель Дюбуа захистив чемпіонський пояс IBF і тепер буде шукати битви проти Олександра Усика або Тайсона Ф'юрі. Рік тому британець вже боксував із Усиком, програвши йому нокаутом у дев'ятому раунді. Сходе, "Динаміт" налаштований на реванш!