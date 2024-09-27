В ночь на 22 сентября состоялся бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа за титул IBF, который ранее принадлежал Александру Усику. Дюбуа нокаутом одолел соперника, защитив пояс.
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Какой прогноз Чисоры на реванш Джошуа – Дюбуа
Свое мнение британец высказал в комментарий talkSPORT. Он считает, что победа Эй-Джея реальна, ведь никто другой не умеет заполнять арены так, как это делает он и никто другой не генерирует столько же денег.
Уверен в этот раз Джошуа не замрет в центре ринга. Именно в этом была главная проблема. Понимаю, что в реванше Дюбуа будет еще сильнее. Это 100%. Но ведь и Джошуа тоже. Ведь у него просто не будет другого выхода,
– отметил Дерек Чисора.
Также он добавил, что в первом бою Энтони допустил ошибки практически во всем: опущенные руки, неправильная стойка.
Напомним, что Дюбуа согласился на проведение реванша с Джошуа в будущем.