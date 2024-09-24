"Динаміт" здійснив один із найбільших апсетів року та здобув надпереконливу перемогу. Він нокаутував Ей Джея у п'ятому раунді, до того тричі відправивши того в нокдаун.

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Дюбуа готовий вдруге вийти у ринг із Джошуа

Одразу після поєдинку промоутер Ентоні Джошуа заявив, що його клієнт зацікавлений у реванші. Він зауважив, що такий пункт був прописаний у контракті.

Даніель Дюбуа прокоментував можливість проведення ще однієї битви з Ей Джеєм. Він заявив, що готовий піти на цей крок та довести. що перемога була не випадковою, повідомляє talkSPORT.

Так, якщо це станеться у майбутньому, то так. Я хочу на це піти. Я хочу досягнути ще більшого наступного разу. Я також знаю, де мені потрібно покращитися, тому як чемпіон і боєць я хочу щоразу доводити людям, що вони неправі,

– сказав Дюбуа.

Зазначимо, що після захисту чемпіонського титулу Даніель Дюбуа заявляв про бажання провести ще один реванш. Він націлений на бій проти Олександра Усика.

Нагадаємо, що наступний поєдинок український чемпіон проведе 21 грудня проти Тайсона Ф'юрі. Після цього існує ймовірність, що відбудеться реванш Усик – Дюбуа, який може мати статус бою за абсолют.