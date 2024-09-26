Українець Олександр Гвоздик очолив рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні. Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

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Українець на вершині рейтингу

Олександр востаннє виходив на ринг 15 червня цього року проти американця Давіда Бенавідеса. За підсумком 12-раундового поєдинку перемогу одноголосним рішенням суддів здобув суперник українця.

Попри поразку у титульному бою за звання тимчасового чемпіона світу Гвоздик виявився лідером дивізіону. Окрім Олександра до топ-40 потрапив також ще один українець – Даніель Лапін. Він займає 39-ту сходинку рейтингу.

Рейтинг WBC у напівважкій вазі

1. Олександр Гвоздик (Україна)

(Україна) 2. Альберт Рамірес (Венесуела)

3. Каллум Сміт (Велика Британія)

4. Ентоні Ярд (Велика Британія)

5. Конор Воллес (Австралія)

6. Робін Краснікі (Німеччина)

7. Даніель Азіз (Велика Британія)

8. Річард Рівера (США)

9. Павел Степ’єн (Польща)

10. Рональд Гавриїл (Румунія)

….

39. Даніель Лапін (України)

Камбек Гвоздика