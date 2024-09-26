Українець Олександр Гвоздик очолив рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні. Про це повідомляє офіційний сайт WBC.
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Українець на вершині рейтингу
Олександр востаннє виходив на ринг 15 червня цього року проти американця Давіда Бенавідеса. За підсумком 12-раундового поєдинку перемогу одноголосним рішенням суддів здобув суперник українця.
Попри поразку у титульному бою за звання тимчасового чемпіона світу Гвоздик виявився лідером дивізіону. Окрім Олександра до топ-40 потрапив також ще один українець – Даніель Лапін. Він займає 39-ту сходинку рейтингу.
Рейтинг WBC у напівважкій вазі
- 1. Олександр Гвоздик (Україна)
- 2. Альберт Рамірес (Венесуела)
- 3. Каллум Сміт (Велика Британія)
- 4. Ентоні Ярд (Велика Британія)
- 5. Конор Воллес (Австралія)
- 6. Робін Краснікі (Німеччина)
- 7. Даніель Азіз (Велика Британія)
- 8. Річард Рівера (США)
- 9. Павел Степ’єн (Польща)
- 10. Рональд Гавриїл (Румунія)
….
- 39. Даніель Лапін (України)
Камбек Гвоздика
- Нагадаємо, що Олександр Гвоздик володів повноцінним чемпіонським титулом за версією WBC у 2018 – 2019 роках. Після поразки в об'єднавчому поєдинку проти Бетербієва українець залишив професійний бокс.
- На початку 2023 року Гвоздик поновив кар'єру. За цей час він здобув три перемоги та зазнав однієї поразки від Бенавідеса. Наразі 37-річний українець очікує підписання контракту на наступний бій.