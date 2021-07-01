У Ярмоленка відмінна ліва нога, – воротар збірної Англії мандражує перед матчем з Україною

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд розповів про свої очікування від матчу 1/4 Євро-2020 проти збірної України.

Пікфорд сподівається, що в матчі чвертьфіналу Євро-2020 проти України не перерветься серія ігор без пропущених голів.

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"Дуже приємно, що на Євро-2020 ми ще не пропустили жодного м'яча. Добре зіграли з Німеччиною, це був важливий тест для нас. Це не тільки моя заслуга, а всієї команди. Всі 11 гравців діють так, що ми поки не пропустили.

Грав проти Ярмоленка, знаю його якості. Це топ-гравець, у нього відмінна ліва нога, так що потрібно бути акуратними. Розуміємо, що просто не буде, але до України ми готові", – заявив він.

Україна – Англія: перед матчем

Команди увосьме в історії зустрінуться на футбольному полі. Попередні два матчі завершилися нічиєю. В активі України тільки одна перемога проти 4 в Англії.

Англія перемогла Україну на груповому етапі Євро-2012 завдяки одному голу Вейна Руні. У тому матчі арбітр Віктор Кашшаї не зарахував гол Марко Девіча.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Гра розпочнеться о 22:00.

Англія виграла три матчі на чемпіонаті Європи, розписавши нічию тільки з Шотландією. Англійці не пропустили жодного голу.

Щодо України, то наша команда має дві перемога та стільки ж поразок.

Пікфорд поки що не пропустив жодного м'яча на цьому Євро, відігравши всі 4 матчі. Дуже прагматична система Гарета Саутгейта дозволяє Англії залишати свої ворота на замку матч за матчем. Тому у збірної України буде дуже складне завдання – стати першими, хто зможе роздрукувати ворота англійців.