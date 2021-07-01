Пікфорд сподівається, що в матчі чвертьфіналу Євро-2020 проти України не перерветься серія ігор без пропущених голів.

До слова Маліновський назвав секрет успіху України в матчі з Англією на Євро-2020

"Дуже приємно, що на Євро-2020 ми ще не пропустили жодного м'яча. Добре зіграли з Німеччиною, це був важливий тест для нас. Це не тільки моя заслуга, а всієї команди. Всі 11 гравців діють так, що ми поки не пропустили.

Грав проти Ярмоленка, знаю його якості. Це топ-гравець, у нього відмінна ліва нога, так що потрібно бути акуратними. Розуміємо, що просто не буде, але до України ми готові", – заявив він.

Цікаво. Пікфорд поки що не пропустив жодного м'яча на цьому Євро, відігравши всі 4 матчі. Дуже прагматична система Гарета Саутгейта дозволяє Англії залишати свої ворота на замку матч за матчем. Тому у збірної України буде дуже складне завдання – стати першими, хто зможе роздрукувати ворота англійців.

Україна – Англія: перед матчем