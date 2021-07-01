Пикфорд надеется, что в матче четвертьфинала Евро-2020 против Украины не прервется серия игр без пропущенных голов.

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"Очень приятно, что на Евро-2020 мы еще не пропустили ни одного мяча. Хорошо сыграли с Германией, это был важный тест для нас. Это не только моя заслуга, а всей команды. Все 11 игроков действуют так, что мы пока не пропустили.

Играл против Ярмоленко, знаю его качества. Это топ-игрок, у него отличная левая нога, так что нужно быть аккуратными. Понимаем, что просто не будет, но к Украине мы готовы", – заявил он.

Интересно. Пикфорд пока не пропустил ни одного мяча на этом Евро, отыграв все 4 матча. Очень прагматичная система Гарета Саутгейта позволяет Англии оставлять свои ворота на замке матч за матчем. Поэтому у сборной Украины будет очень сложная задача – стать первыми, кто сможет распечатать ворота англичан.

Украина – Англия: перед матчем