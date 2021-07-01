Маліновський: Готуємося до гри дуже серйозно

Маліновський не погоджується, що Україна виконала завдання на Євро-2020, дійшовши до 1/4 фіналу. За його словами, збірна серйозно готується до матчу з Англією.

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"Я не згоден із твердженням, що в нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати у хмарах та казати, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано", – сказав Руслан.

Маліновський також розповів, що може стати запорукою успіху в протистоянні з набагато зірковішими англійцями.

Англія — дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини, Іспанії, у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану та продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату,

– зазначив футболіст.

Руслан погодився, що Україні буде легше грати, адже Англія – фаворит поєдинку й на неї чинитиметься тиск.

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