Джокович володіє акціями компанії, що розробляє ліки від COVID-19
Джерело:The Guardian
Новак Джокович пропускає Australian Open 2022 через те, що не вакцинувався від коронавірусу й був депортований з Австралії. Виявляється, що сербський тенісист попри публічні заяви проти обов'язкової вакцинації допомагає у боротьбі з пандемією.
Джокович вклався у боротьбу з COVID-19
З 2020 року перша ракетка світу володіє 80% акцій данської біотехнологічної компанії QuantBioRes, яка займається розробкою препарату проти коронавірусу.
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Голова компанії Іван Лонкаревич підтвердив, що Джокович придбав акції компанії у червні 2020-го. Він не уточнив суму інвестицій титулованого спортсмена.
За його словами, компанія розробляє ліки проти коронавірусу, а не вакцину. Повідомляється, що QuantBioRes розробляє пептид, який перешкоджає проникненню коронавірусу в клітини людини.
Як розповів Лонкаревич, у компанії працюють близько 11 дослідників у Данії, Австралії та Словенії. Влітку 2022 року QuantBioRes планує провести клінічні випробування у Великій Британії.
Цікаво, що видання Klix.ba ще у червні 2020 року повідомляло, що Новак Джокович та його дружина Єлена заснували цю компанію.
Що відомо про позицію Джоковича щодо вакцинації
- Новак Джокович у квітні 2020 року публічно заявив, що є противником обов'язкової вакцинації. Вже влітку того ж року тенісист потрапив у гучний скандал.
- Сербський тенісист організував виставкові турніри у Белграді та Загребі. На змаганнях спортсмени не дотримувалися жодних запобіжних заходів, внаслідок чого турнір у Загребі зупинили.
- Ряд спортсменів і тренерів захворіли на коронавірус. Позитивний тест на COVID-19 здав Джокович і члени його команди.
- Влітку 2021-го року серб знову проводив турніри й цього разу за сприяння тенісиста були розгорнуті центри вакцинації.
- Щодо самого Джоковича, то він приховував свій статус вакцинації. Тенісист намагався в'їхати в Австралію, однак тамтешня влада прийняла рішення депортували Новака.
- Серб переконував, що отримав медичне відведення від вакцинації. Однією з умов в'їзду в Австралію є обов'язкова вакцинація. Джокович програв справу в суді.