Джокович натякнув, чого готовий пропустити US Open через відсутність вакцинації
Джерело:ESPN
Чемпіон Вімблдону-2022 Новак Джокович може не поїхати на US Open. У тенісиста немає вакцинації проти коронавірусу.
Джокович: Я не вакцинований і не планую вакцинуватись
За словами сербського тенісиста, він не планує вакцинуватися для того, щоб грати на US Open. Він навіть готовий пропустити турнір.
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Я не вакцинований і не планую вакцинуватись. Все, що я можу отримати, – це те, що вони скасують обов’язкову зелену картку вакцинації (в Україні – сертифікат) для в’їзду до Сполучених Штатів або виключення. Не знаю. Не думаю, що виключення реально можливе. Якщо така можливість є, то я не знаю, як це виглядатиме. Не знаю, у мене нема багато відповідей,
– заявив Джокович.
Зазначимо, що наразі іноземцям без щеплення від ковірусу заборонений в’їзд у США.
Джокович не виступив на Australian Open
- Джокович вже пропустив у цьому році Australian Open через відмову вакцинуватися.
- На початку січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в Australian Open.
- В аеропорту тенісист не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи. До того ж тенісист не мав щеплення проти коронавірусу.
- Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.
- Потім виявилося, що міністр імміграції може особисто розгляну цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив. Після чого Джоковича депортували з Австралії.