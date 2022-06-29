Джокович: Якщо мене не допустять на US Open, це не буде кінцем світу
Серб прокоментував можливий пропуск US Open через відмову вакцинуватися від коронавірусу. Він вважає це рішення несправедливим.
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Днями я листувався з Тенісом Сандгреном і подякував йому за публічну підтримку в цій історії. Він сказав дуже розумні речі: якщо ви не пускаєте невакцинованих гравців, не пускайте всіх (невакцинованих). Де логіка з точки зору медицини, що Теніс може грати, тому що він є громадянином США, а я не можу?
– наголосив Джокович.
Новак наголосив, що наразі він повністю зосереджений на Вімблдоні.
"Якби я мав американський паспорт або грін-карту, я б зміг зіграти. Якщо мене не допустять на US Open, це не буде кінцем світу і ми підемо далі. Але зараз я повністю зосереджений на Вімблдоні", – додав сербський тенісист.
Зазначимо, що наразі іноземцям без щеплення від ковірусу заборонений в’їзд у США.
Джокович і його сумна історія на Australian Open
- Джокович вже пропустив у цьому році Australian Open через відмову вакцинуватися.
- На початку січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в Australian Open.
- В аеропорту тенісист не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи. До того ж тенісист не мав щеплення проти коронавірусу.
- Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.
- Потім виявилося, що міністр імміграції може особисто розгляну цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив. Після чого Джоковича депортували з Австралії.