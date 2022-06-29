Джокович: Якщо мене не допустять на US Open, це не буде кінцем світу

Серб прокоментував можливий пропуск US Open через відмову вакцинуватися від коронавірусу. Він вважає це рішення несправедливим.

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Днями я листувався з Тенісом Сандгреном і подякував йому за публічну підтримку в цій історії. Він сказав дуже розумні речі: якщо ви не пускаєте невакцинованих гравців, не пускайте всіх (невакцинованих). Де логіка з точки зору медицини, що Теніс може грати, тому що він є громадянином США, а я не можу?

– наголосив Джокович.

Новак наголосив, що наразі він повністю зосереджений на Вімблдоні.

"Якби я мав американський паспорт або грін-карту, я б зміг зіграти. Якщо мене не допустять на US Open, це не буде кінцем світу і ми підемо далі. Але зараз я повністю зосереджений на Вімблдоні", – додав сербський тенісист.

Зазначимо, що наразі іноземцям без щеплення від ковірусу заборонений в’їзд у США.

До речі. US Open-2022 відбудеться з 29 серпня та триватиме до 11 вересня.

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