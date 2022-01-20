Джокович планує подати до Австралії позов на 6 мільйонів доларів

20 січня 2022 , 10:41
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Джерело:

The Sun

Перша ракетка світу Новак Джокович повернувся до Сербії після того, як його депортували з Австралії. Титулований спортсмен планує подати в суд на уряд Австралії.

Джокович планує відшкодувати збитки

ЗМІ повідомляють, що сума позову Джоковича може становити 6 мільйонів доларів. 

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Це потенційні призові за перемогу – два мільйони доларів, а також моральні збитки за незаконне затримання та жорстоке поводження – 4,3 мільйона доларів.

Поки що немає інформації, до якого суду звернеться серб.

Скандал за участі Джоковича в Австралії 

  • Сербський тенісист прибув 5 січня до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
  • Спортсмена затримали в аеропорту, мовляв, його віза оформлена неправильно. До того ж тенісист не мав щеплення проти коронавірусу.
  • Новак подав апеляцію на відповідне рішення та виграв суд
  • Спортсмен навіть встиг провести перші тренування в Австралії.
  • Проте Джоковича затримали вдруге, а його візу анулювали.
  • Тепер сербові можуть заборонити в'їзд до Австралії на три роки.
Автор: Дарина Жданович