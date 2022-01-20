Джокович планує подати до Австралії позов на 6 мільйонів доларів
20 січня 2022 , 10:41Читать новость на русском
Джерело:The Sun
Перша ракетка світу Новак Джокович повернувся до Сербії після того, як його депортували з Австралії. Титулований спортсмен планує подати в суд на уряд Австралії.
Джокович планує відшкодувати збитки
ЗМІ повідомляють, що сума позову Джоковича може становити 6 мільйонів доларів.
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Це потенційні призові за перемогу – два мільйони доларів, а також моральні збитки за незаконне затримання та жорстоке поводження – 4,3 мільйона доларів.
Поки що немає інформації, до якого суду звернеться серб.
Скандал за участі Джоковича в Австралії
- Сербський тенісист прибув 5 січня до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
- Спортсмена затримали в аеропорту, мовляв, його віза оформлена неправильно. До того ж тенісист не мав щеплення проти коронавірусу.
- Новак подав апеляцію на відповідне рішення та виграв суд.
- Спортсмен навіть встиг провести перші тренування в Австралії.
- Проте Джоковича затримали вдруге, а його візу анулювали.
- Тепер сербові можуть заборонити в'їзд до Австралії на три роки.