Джокович нарешті вільний: тенісист вперше провів тренування в Австралії – фото
Джерело:твітер Новака Джоковича
Новак Джокович нарешті приступив до тренувань в Австралії після того, як виграв суд у справі про анулювання візи. Сербський тенісист провів тренування на кортах Australian Open.
Джокович: Я прилетів сюди, щоб зіграти на одному з найважливіших турнірів
Родина Джоковича 10-го січня провела пресконференцію у столиці Сербії. Джордже Джокович, брат тенісиста, повідомив, що Новак провів перші тренування.
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Брат тенісиста заявив, що Джокович – звільнений. "Протягом багатьох років його таврували по-різному, і він завжди підтримував свободу вибору", – сказав Джордже.
Згодом сам 34-річний Джокович перервав мовчання та висловився у твітері. Тенісист подякував судді за скасування рішення анулювати його візу.
Я радий і вдячний, що суддя скасував скасування моєї візи. Попри все, що сталося, я хочу залишитися та спробувати конкурувати на Australian Open. Я, як і раніше, зосереджений на цьому. Я прилетів сюди, щоб зіграти на одному з найважливіших турнірів, які ми проводимо перед приголомшливими фанатами,
– написав серб.
Джокович провів тренування в Австралії / Фото з твітера тенісиста
Джоковича не впускали в Австралію
- Перша ракетку світу 4-го січня прилетів у Мельбурн, щоб зіграти на Australian Open-2022. Джоковича відразу затримали в аеропорту Мельбурна.
- Причиною затримання стало те, що Новак – не вакцинований і тривалий час не розкривав свій статус вакцинації. Австралія анулювала візу тенісиста, після чого він подав апеляцію.
- У понеділок, 10-го січня, адвокати Джоковича виграли суд проти австралійського уряду.