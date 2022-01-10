Джокович нарешті вільний: тенісист вперше провів тренування в Австралії – фото

Новак Джокович нарешті приступив до тренувань в Австралії після того, як виграв суд у справі про анулювання візи. Сербський тенісист провів тренування на кортах Australian Open.

Джокович: Я прилетів сюди, щоб зіграти на одному з найважливіших турнірів

Родина Джоковича 10-го січня провела пресконференцію у столиці Сербії. Джордже Джокович, брат тенісиста, повідомив, що Новак провів перші тренування.

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Брат тенісиста заявив, що Джокович – звільнений. "Протягом багатьох років його таврували по-різному, і він завжди підтримував свободу вибору", – сказав Джордже.

Згодом сам 34-річний Джокович перервав мовчання та висловився у твітері. Тенісист подякував судді за скасування рішення анулювати його візу.

Я радий і вдячний, що суддя скасував скасування моєї візи. Попри все, що сталося, я хочу залишитися та спробувати конкурувати на Australian Open. Я, як і раніше, зосереджений на цьому. Я прилетів сюди, щоб зіграти на одному з найважливіших турнірів, які ми проводимо перед приголомшливими фанатами,

– написав серб.



Джокович провів тренування в Австралії / Фото з твітера тенісиста

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