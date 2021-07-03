Тренер збірної Англії готує "сюрприз" перед матчем з Україною
3 липня 2021 , 17:47Читать новость на русском
Джерело:The Athletic
Збірна Англії зіграє проти України в рамках 1/4 фіналу Євро-2020. Наставник англійців Гарет Саутгейт готує "сюрприз" у стартовому складі своєї команди.
Санчо зіграв тільки 6 хвилин на Євро-2020
Півзахисник Джейдон Санчо зіграє з перших хвилин у матчі проти України. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
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21-річний Санчо зіграв всього 6 хвилин на Євро-2020, вийшовши на заміну в матчі проти Чехії (1:0).
Тренер англійців Гарет Саутгейт неодноразово був розкритикований британськими експертами за те, що не використовує Санчо на Євро-2020.
- У минулому сезоні Санчо забив 16 голів і віддав 20 гольових передач за Боруссію Дортмунд. Санчо провів 20 матчів у складі Англії. У його активі 3 голи.
З нового сезону Санчо більше не буде виступати за Боруссію. У четвер, 1 липня, стало відомо, що Санчо перейшов у Манчестер Юнайтед.Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Олімпіко". Початок гри о 22:00.