Тренер збірної Англії готує "сюрприз" перед матчем з Україною

Збірна Англії зіграє проти України в рамках 1/4 фіналу Євро-2020. Наставник англійців Гарет Саутгейт готує "сюрприз" у стартовому складі своєї команди.

Санчо зіграв тільки 6 хвилин на Євро-2020

Півзахисник Джейдон Санчо зіграє з перших хвилин у матчі проти України. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

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21-річний Санчо зіграв всього 6 хвилин на Євро-2020, вийшовши на заміну в матчі проти Чехії (1:0).

Тренер англійців Гарет Саутгейт неодноразово був розкритикований британськими експертами за те, що не використовує Санчо на Євро-2020.

У минулому сезоні Санчо забив 16 голів і віддав 20 гольових передач за Боруссію Дортмунд. Санчо провів 20 матчів у складі Англії. У його активі 3 голи.

З нового сезону Санчо більше не буде виступати за Боруссію. У четвер, 1 липня, стало відомо, що Санчо перейшов у Манчестер Юнайтед.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Олімпіко". Початок гри о 22:00.