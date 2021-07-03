Санчо сыграл только 6 минут на Евро-2020
Полузащитник Джейдон Санчо сыграет с первых минут в матче против Украины. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
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21-летний Санчо сыграл всего 6 минут на Евро-2020, выйдя на замену в матче против Чехии (1:0).
Тренер англичан Гарет Саутгейт неоднократно был раскритикован британскими экспертами за то, что не использует Санчо на Евро-2020.
- В минувшем сезоне Санчо забил 16 голов и отдал 20 голевых передач за Боруссию Дортмунд. Санчо провел 20 матчей в составе Англии. В его активе 3 гола.
С нового сезона Санчо больше не будет выступать за Боруссию. В четверг, 1 июля, стало известно, что Санчо перешел в Манчестер Юнайтед.