Санчо переходить в МЮ

Боруссія Дортмунд підтвердила домовленість з Манчестер Юнайтед про трансфер Джейдона Санчо.

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У фінансовому звіті про угоду йдеться, що сума трансферу складе 85 мільйонів євро. Для завершення угоди Санчо залишилося успішно пройти медичний огляд у Манчестер Юнайтед.

Англієць отримає п'ятирічний контракт в МЮ. За інформацією ЗМІ, Санчо буде заробляти понад 250 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень з урахуванням бонусів.

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