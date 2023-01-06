Регулярний чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс вміє епатувати публіку. 28-річному боксеру замало проблем із поліцією, тож він вирішив порозважати публіку.

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Що трапилося з Джервонтою

Напередодні поєдинку з домініканцем Ектором Луїсом Гарсією відбулася традиційна дуель поглядів. Девіс вирішив вивести суперника з рівноваги своєю несподіваною поведінкою.

Спочатку Джервонта з дивним виглядом обличчя, ніби під дією алкоголю чи наркотиків, почав робити неадекватні рухи руками. Потім американець наблизився до Гарсії і штовханув опонента.

Відео штовханини Джервонти Девіса та Ектора Луїса Гарсії

Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia unorthodox face-off ahead of their fight on Saturday night…



[️ @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/l9bGlYnhEb — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 5, 2023

Глядачі перебували у невизначеності – що відбувається з чемпіоном світу? Напругу зняла посмішка "Танка" наприкінці спектаклю. Глядачі зрозуміли, що Джервонта всіх розіграв.

Пізніше Девіс пояснив свою поведінку.

Це було круто. Я можу сказати, що Ектор був готовий до того, що збирався зробити. Все-таки він трохи виглядав здивованим. Я не штовхав його, як Ромеро. Я просто маю перевірити його настрій,

– заявив епатажний боксер.

Нагадаємо, що нещодавно Джервонту Девіса було затримано поліцією за звинуваченням у домашньому насильстві. За словами дружини боксера, він наніс їй кілька ударів під час сварки. Проте сам чемпіон світу заперечує свою винуватість.

Важливо! Співголовним поєдинком боксерського вечора у Вашінгтоні стане бій українця Карена Чухаджяна проти топового американця Джарона Енніса. На кону поєдинку – тимчасовий пояс IBF.