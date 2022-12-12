Напередодні поєдинку між Теренсом Кроуфордом та Давидом Аванесяном, в якому американець ефектно нокаутував росіянина, був офіційно анонсований бій Івана Редкача та Едріена Бронера.
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Новий виклик Редкача
Поєдинок Редкача і Бронера відбудеться 18 лютого 2023 року в Аталанті, штат Джорджія. Бій пройде у ліміті напівсередньої ваги.
Варто зазначити, що обидва суперники вже давненько не виходили на ринг. Українець, який частіше привертає до себе увагу скандальними заявами, вовстаннє проводив поєдинок у квітні 2021 року. Тоді Редкач поступився технічним нокаутом Реджису Прогрейсу.
Що відомо про Едріена Бронера
- Едріен Бронер, на прізвисько "Проблема", останній поєдинок провів у лютому 2021 року. Тоді рішенням суддів він переміг пуерториканця Джованні Сантьяго.
- Американець свого часу був суперзіркою боксу.
- Едріен – екс-чемпіон світу у другій напівлегкій (WBO, 2011 – 2012), легкій (WBC, 2012 – 2013), напівсередній (WBA, 2013) та першій напівсередній (WBA, 2015 – 2016) вазі.
- 33-річний американець неодноразово потрапляв у скандальні ситуації.
- У 2017 році він нокаутував чоловіка під час автограф-сесії.
- Бронер неодноразово потрапляв до в'язниці за водіння у нетверезому стані. І це далеко не повний перелік "зашкварів" Едріена.
- На профі-рингу Бронер провів 40 боїв, з яких виграв 34. Ще 4 поєдинки завершилися поразкою Едріена, 1 внічию, а ще один бій не відбувся