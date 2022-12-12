Напередодні поєдинку між Теренсом Кроуфордом та Давидом Аванесяном, в якому американець ефектно нокаутував росіянина, був офіційно анонсований бій Івана Редкача та Едріена Бронера.

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Новий виклик Редкача

Поєдинок Редкача і Бронера відбудеться 18 лютого 2023 року в Аталанті, штат Джорджія. Бій пройде у ліміті напівсередньої ваги.

Варто зазначити, що обидва суперники вже давненько не виходили на ринг. Українець, який частіше привертає до себе увагу скандальними заявами, вовстаннє проводив поєдинок у квітні 2021 року. Тоді Редкач поступився технічним нокаутом Реджису Прогрейсу.

Що відомо про Едріена Бронера