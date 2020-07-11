Українець Редкач провів спаринг з непереможним чемпіоном світу і виписав йому борг: відео
Український напівсередньоваговик Іван Редкач провів спаринг з американським боксером Джервонтою Девісом (23-0, 22 КО).
Девіс виклав у Instagram відео зі спарингу з Редкачем. Американець загнав українця в кут і закидав потужними ударами. Спаринг швидко зупинили.
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Пізніше Редкач написав на своїй сторінці в Instagram, що менеджери домовилися не вести запис бою. Сторона українця слідувала правилами, а ось суперники – не завжди. 3
При цьому Іван розповів, що хлопці збиралися начебто битися шість раундів, але американець залишив ринг вже після четвертого, так що "залишився винен два раунди".
Що відомо про Івана Редкача
- 33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі.
- Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок.
- У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.