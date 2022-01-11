Через невдалі результати команди Шевченко перебуває на межі звільнення. Керівництво клубу вже працює над пошуком можливої ​​заміни українського фахівця.

До слова Останній шанс: Шевченко залишається у Дженоа

Серед кандидатів – два попередні тренери Дженоа, Давіде Баллардіні та Роландо Маран. Завдання їхнього запрошення спрощує той факт, що вони залишаються на контракті у Дженоа.

Також серед кандидатів – німець Бруно Лаббадія та угорець Пал Дардаї. Попереднім місцем роботи обох спеціалістів була берлінська Герта.

Невдалі результати Дженоа