Через невдалі результати команди Шевченко перебуває на межі звільнення. Керівництво клубу вже працює над пошуком можливої ​​заміни українського фахівця.

До слова Останній шанс: Шевченко залишається у Дженоа

Серед кандидатів – два попередні тренери Дженоа, Давіде Баллардіні та Роландо Маран. Завдання їхнього запрошення спрощує той факт, що вони залишаються на контракті у Дженоа.

Також серед кандидатів – німець Бруно Лаббадія та угорець Пал Дардаї. Попереднім місцем роботи обох спеціалістів була берлінська Герта.

Невдалі результати Дженоа

  • Прихід українського тренера не витягнув Дженоа з дна таблиці Серії А.
  • Андрій Шевченко провів на чолі Дженоа 10 матчів. В активі українського фахівця лишень одна перемога в матчі Кубка Італії проти Салернітани.
  • Підопічні Шевченка посідають передостаннє 19 місце, маючи у своєму активі 12 очок. Андрій Миколайович підписав угоду з Дженоа, яка розрахована до 30 червня 2024 року.