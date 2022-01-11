Через невдалі результати команди Шевченко перебуває на межі звільнення. Керівництво клубу вже працює над пошуком можливої заміни українського фахівця.
До слова Останній шанс: Шевченко залишається у Дженоа
Серед кандидатів – два попередні тренери Дженоа, Давіде Баллардіні та Роландо Маран. Завдання їхнього запрошення спрощує той факт, що вони залишаються на контракті у Дженоа.
Також серед кандидатів – німець Бруно Лаббадія та угорець Пал Дардаї. Попереднім місцем роботи обох спеціалістів була берлінська Герта.
Невдалі результати Дженоа
- Прихід українського тренера не витягнув Дженоа з дна таблиці Серії А.
- Андрій Шевченко провів на чолі Дженоа 10 матчів. В активі українського фахівця лишень одна перемога в матчі Кубка Італії проти Салернітани.
- Підопічні Шевченка посідають передостаннє 19 місце, маючи у своєму активі 12 очок. Андрій Миколайович підписав угоду з Дженоа, яка розрахована до 30 червня 2024 року.