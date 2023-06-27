Здоровий глузд існує: Джеко та група гравців Фенербахче не хочуть їхати на збори в Росію

27 червня 2023, 13:42
Читать новость на русском

Джерело:

Fotospor

Керівництво Фенербахче спокусилося на гроші російського Зеніта й погодилося взяти участь у турнірі в Росії. Але гравці не вважають це доцільним у нинішній ситуації, коли йде війна проти України.

У березні 2023 року турецький Фенербахче оголосив про співпрацю з російським Зенітом. Однією із домовленностей була зустріч між командами "запорєбріком".

Читайте також Вболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" після пропущеного голу від Динамо

У клубі знайшлся люди, які мають совість

Проте не всі в команді розділяють ниці погляди керівництва турецького клубу. Плани Фенербахче провести збір у Росії не подобаються деяким гравцям. Одним із лідерів у цьому напрямку виступає Джеко, який нещодавно приєднався до команди.

Боснієць показав свою порядність ще минулого року, коли був одним з перших, хто відмовився грати проти Росії за збірну у товариському матчі, про який домовилася місцева футбольна асоціація. Тоді під тиском уболівальників та завдяки позиції лідерів збірної матч скасували.

Едін Джеко, кумиром якого був Андрій Шевченко, одразу показав лідерські якості у важливому питанні і на клубному рівні. Він виступив проти поїздки в Росію для відбілення репутації газпромівського Зеніта. Повідомляється, що боснієць отримав підтримку від групи гравців і ця ситуація спровокувала внутрішні конфлікти у клубі.

Зазначимо. Матч між клубами має відбутися у рамках товариського турніру, на який запрошено турецький Фенербахче. 

Велика повага футболісту за позицію та активні дії у підтримку України.

Кар'єра Джеко у трофеях та особистих досягненнях

  • Чемпіон Німеччини та Англії (2).
  • Володар Суперкубка Англії та Італії (2).
  • Переможець Кубка Італії (2) та Кубка англійської Ліги.
  • Найкращий гравець німецької Бундесліги-2008/2009.
  • Футболіст року в Боснії і Герцеговині (3).
  • Найкращий бомбардир німецької Бундесліги-2009/2010.
  • Найкращий бомбардир Ліги Європи у сезоні 2016/2017.
  • Найкращий бомбардир Серії A-2016/2017. 
Автор: Денис Іваненко