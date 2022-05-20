"Джавеліна", маскувальний колір та герб України: Зозуля відправив круті мотоцикли для ЗСУ

Роман Зозуля не втомлюється допомагати українській армії виганяти окупантів із нашої території. Український футболіст надіслав в Україну партію оригінальних мотоциклів.

Зозуля: "Джавеліни" і "нлави" відправили на передову

Колишній нападник збірної України почав допомагати армії ще після початку бойових дій на Донбасі. Тепер футболіст ще більше активізувався та закликає інших робити добрі справи для наших захисників.

До теми Зозуля виставив на аукціон "убекс" із підписами бійців "Азова"

Роман Зозуля відзвітувався перед своїми прихильниками. Футболіст зробив усе, щоб українські захисники якнайшвидше отримали якісний та швидкий транспорт. Партія мотоциклів вже попрямувала до військових.

Зовні мотоцикли надзвичайно оригінальні. Вони зеленого кольору для кращого маскування, також набитий герб України. Зозуля також набив цікаві назви мотоциклів на честь техніки, яка допомагає нам знищувати ворога – "джавеліна" (переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва США) та "нлав" (шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності).

Це вже не перша партія мотоциклів від Романа для наших незламних захисників.

Замаскували наші "джавеліни" і "нлави" відправили на передову,

– підписав фото Роман.

Зозуля – український воїн за межами передової

Роман Зозуля виступає у далекій Іспанії, але це не заваджає йому потужно допомагати землякам.

Футболіст надсилав в Україну автомобілі швидкої допомоги та гуманітарну допомогу.

Гравець Фуенлабради разом із іншим українським легіонером Романом Безусом передали свої футболки з автографами на благодійний аукціон. Усі виручені кошти пішли на потреби країни.

Також Зозуля у компанії голкіпера Реала Андрія Луніна зустрілись із українськими біженцями, які через війну були змушені покинути рідні домівки та перебратись у Мадрид.

Роман закупив броньовані автомобілі та мотоцикли для ЗСУ.

Нещодавно футболіст виставив унікальний подарунок від українських захисників – "убекс" (бойова тактична сорочка) військового "Азов Дніпро". На ній є автографи усіх бійців цього підрозділу.

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Замаскували наші "джавеліни" і "нлави" і відправили на передову.

"Моточанка" продовжує свою діяльність і робить все, щоб наші захисники якнайшвидше отримували наймобільніший вид транспорту.

В кого є бажання долучитися – завжди вам раді.