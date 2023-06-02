Співпадіння не випадкові: Динамо покинули два гравці, яким не до вподоби злодіяння Росії
Джерело:ТаТоТаке
Два легіонери київського колективу відмовилися виступати в Україні. Футболісти побоюються за свої життя.
Джастін Лонвейк та Решат Рамадані покинули розсташування Динамо. Футболісти передумали грати в Україні за часів війни, яку країна-терорист розв'язала на території нашої держави.
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Все через кляту Росію
Нідерландський та македонський футболісти ще до завершення чемпіонату України (в останньому турі київський колектив повинен зійтися в дуелі з Металістом 1925) вирішили покинути розсташування столичного клубу. Лонвейк та Рамадані відпросились у тренерів Динамо "за сімейними обставинами", проте такий дострококвий відхід не є випадковим, оскільки прохання футболістів залишити клуб співпало з обстрілами Києва.
Джастін та Решат відправилися до себе додому у Нідерланди та Північну Македонію відповідно. Також варто зазначити, що футболісти підписали контракт з київським колективом за часів повномасштабної війни, а тому вони не зможуть скористатися оновленим правилом ФІФА, яке дозволяє припиняти співпрацю з клубом.
Нідерландець та македонець в Динамо
- Лонвейк перебрався до київського колективу з данського Віборга, а Рамадані – з македонської Шкендії. За джастіна Динамо віддало 1,5 мільйона євро, а ща Решата 250 тисяч євро.
- Лонвейк – той футболіст, який перекриває в Динамо декілька позицій – від усіх варіацій в центрі до крайніх півзахисників. Взагалі нідерландець провів уже 18 матчів у футболці Динамо, заби 1 гол та віддав 1 асист. Рамадані – чисто опорний півзахисник. Він ще не встиг награтися за "біло-синіх", оскільки провів за київський клуб всього одну хвилину.
- Transfermarkt оцінює Лонвейка в 1 мільйон євро, а Рамадані – у 300 тисяч євро.