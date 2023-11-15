23 грудня в Ер–Ріяді повинен був відбутися бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Однак поєдинок довелося перенести на лютий на вимогу представників "Циганського короля".

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Поки без Усика

Такий форс-мажор дещо змінив плани організаторів боксерських поєдинків. Та все ж фанатам боксу гарантовано видовище грандіозного масштабу.

На пресконференції в Лондоні було офіційно оголошено про поєдинки Ентоні Джошуа, Деонтея Вайлдера, Даніеля Дюбуа та інших топ-зірок боксу. Всі бої відбудуться в рамках великого вечора боксу 23 грудня 2023 року.

Розклад поєдинків у Саудівській Аравії 23 грудня

Ентоні Джошуа – Отто Валлін

Деонтей Вайлдер – Джозеф Паркер

Даніель Дюбуа – Джаррелл Міллер

Дмітрій Бівол – Лайндон Артур

Джаї Опетая – Елліс Зорро

Франк Санчес – Жуніор Фа

Філіп Хргович – Марк де Морі

Арсланбек Махмудов – Агіт Кабайєл

23 грудня в Саудівській Аравії відбудеться вечір боксу / twitter.com/DAZNBoxing

Зазначимо, що раніше планувалося проведення супертурніру за участю чотирьох топ-зірок хевівейту: Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

Не пропустіть! Завтра відбудеться офіційне оголошення бою Усик – Ф'юрі. Пресконференція запланована на стадіоні "Вемблі" на 16 листопада. За даними інсайдерів, "Бій століття" відбудеться 17 лютого 2024 року.