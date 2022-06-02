Дякую збірній України за перемогу

Збірна України з футболу зробила ще один крок до чемпіонату світу 2022. Наша команда обіграла Шотландію. Тепер до завітної путівки на Мундіаль залишився лише один крок.

Однак ця перемога – це дещо більше, аніж просто крок до участі української команди на чемпіонаті світу. Це хвилинка радості для всіх українців в цей непростий час. Адже футболісти тут грали не лише для себе чи для футбольних уболівальників. Вони грали для всієї України. Для всіх тих, хто підтримує нашу країну.

Як це було Україна здобула валідольну перемогу над Шотландією у боротьбі за ЧС-2022: відео голів

Ця перемога – це можливість на ті декілька секунд після фінального свистка просто порадіти. Емоційно радіти. Кричати. Так, як ми це робили до 24 лютого 2022 року. Звичайна людська радість, яку кожен з нас проявляє по різному. Накінець дати можливість нашим позитивним емоціям проявити себе.

Більше часу для радості в нас немає, адже війна нікуди не ділася, і щодня в цій війні гинуть українці – як мирні мешканці, так і військові на фронті. І навіть під час цього матчу російські покидьки знову дали про себе знати, обстрілявши Львівську область.

Ця перемога – це можливість порадіти тим, хто оберігає наш спокій на передовій. Чимало з них якщо і не дивилося цей матч, то уважно стежили за перебігом подій. І ця перемога важлива для них. Як і перемога Kalush Orchestra на Євробаченні-2022. В інші дні це буде просто черговий пісенний конкурс. Але у 2022 році – це важлива перемога України. В інші дні це буде просто черговий футбольний матч. Але у 2022 році – це важлива перемога України.

Дякую футболістам, які "подарували" українцям всю палітру емоцій. Це і феєричний гол Ярмоленка, і відчуття полегшення після голу Яремчука. Особлива шана за те, що побіг святкувати цей забитий гол до вболівальників.

Не обійшлося без тривоги, коли наприкінці зустрічі шотландці скоротили відставання. А також миті розпачу, коли Довбик та Зубков не реалізували свої моменти. І нарешті ейфорія, коли Довбик таки забив третій гол українців в цьому матчі.

До слова, цей матч відбувся в Глазго на стадіоні "Гемпден-Парк", де збірна України зіграла в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. І тоді саме Довбик забив гол на останніх хвилинах, який і приніс перемогу Україні. Цього разу гол Довбика хоч і не став вирішальним, але остаточно закріпив перемогу української команди.

Тепер на нас чекає матч 5 червня проти Уельсу. Гра теж відбудеться на стадіоні суперника. Але навряд чи Україна залишиться без підтримки в цій грі.

Окремо хочеться подякувати вболівальникам, які прийшли на цей матч і підтримували не лише українську збірну. Але й ту "команду мрії", яка зараз боронить нас від російської навали – Збройні Сили України.