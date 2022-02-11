Дві жовті для футболіста в одній атаці: відео рідкісного моменту у матчі Арсенала

Арсенал 10 лютого зіграв на виїзді проти Вулверхемптона. Гравець гостей Габріел Мартінеллі відзначився унікальним моментом у футболі.

Унікальний випадок у футболі

Лондонський клуб завершував матч удесятьох. На 69-й хвилині у поєдинку був зафіксований унікальний момент на футбольному полі, пише 24 канал.

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Футболіст Арсенала Габріел Мартінеллі отримав дві жовті картки в одній атаці. Спершу лівий вінгер "канонірів" озавадив супернику викинути аут, відштовхнувши його рукою. Після чого Мартінеллі побіг у захист та грубо штовхнув у спину Чікінью, щоб зірвати його забіг флангом.

Головний арбітр матчу одразу показав жовту картку за фол та за відкладений фол на частині поля Вулверхемптона. Ці два попередження привели до вилучення.

. У сезоні-2021/2022 Мартінеллі провів 22 матчі, у яких відзначився 4 голами та 3 результативними передачами. Це вилучення у поєдинку з Вулверхемптоном стало для нього першим у чемпіонаті.

Навіть це не завадило підопічним Мікеля Артети святкувати мінімальну перемогу на виїзді 0:1. Єдиний переможний гол у зустріч забив Габріел.

Звитяга дозволила "канонірам" випередити Манчестер Юнайтед у таблиці АПЛ. Арсенал із 39 пунктами замикає топ-5 лідерів сезону.

Вулверхемптон йде 8-м, маючи у своєму доробку 34 очки.

Відеоогляд матчу Вулверхемптон – Арсенал (момент із вилученням із 1:21)