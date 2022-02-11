Унікальний випадок у футболі

Лондонський клуб завершував матч удесятьох. На 69-й хвилині у поєдинку був зафіксований унікальний момент на футбольному полі, пише 24 канал.

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Футболіст Арсенала Габріел Мартінеллі отримав дві жовті картки в одній атаці. Спершу лівий вінгер "канонірів" озавадив супернику викинути аут, відштовхнувши його рукою. Після чого Мартінеллі побіг у захист та грубо штовхнув у спину Чікінью, щоб зірвати його забіг флангом.

Головний арбітр матчу одразу показав жовту картку за фол та за відкладений фол на частині поля Вулверхемптона. Ці два попередження привели до вилучення.

До слова. У сезоні-2021/2022 Мартінеллі провів 22 матчі, у яких відзначився 4 голами та 3 результативними передачами. Це вилучення у поєдинку з Вулверхемптоном стало для нього першим у чемпіонаті.

Навіть це не завадило підопічним Мікеля Артети святкувати мінімальну перемогу на виїзді 0:1. Єдиний переможний гол у зустріч забив Габріел.

Звитяга дозволила "канонірам" випередити Манчестер Юнайтед у таблиці АПЛ. Арсенал із 39 пунктами замикає топ-5 лідерів сезону.

Вулверхемптон йде 8-м, маючи у своєму доробку 34 очки.

Відеоогляд матчу Вулверхемптон – Арсенал (момент із вилученням із 1:21)