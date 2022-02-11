Фотографію з підписанням контракт з Манчестер Юнайтед 11-річного Кріштіану Роналду-молодшого опублікувала Джорджіна Родрігес – дівчина футболіста. Вона прийшла на цю подію разом з іншими дітьми спортсмена.

Нагадаємо Мама Роналду зустрілася з Папою Римським та подарувала йому футболку збірної Португалії

"Разом до наших мрій. Мама любить тебе", – підписала фотографії Джорджіна Родрігес.

Роналду-молодший виступатиме в академію МЮ серед своїх однолітків під номером "7" – як і його батько.

Сам Роналду нещодавно опублікував фотографію, як він з сином грає у футбол.

До того, як перейти в Манчестер Юнайтед, Роналду виступав за італійський Ювентус. В академії цього ж клубу займався і Роналду-молодший.

Варто додати, що Кріштіану Роналду-молодший – старший син футболіста, який народився 17 липня 2010 року. Однак хто його матір – достеменно невідомо.

Також у футболіста є близнята Метью та Єва від сурогатної матері. Вони народилися 8 червня 2017 року.

12 листопада 2017 року Джорджіна Родрігес народила доньку Алану Мартіну.

А в жовтні 2021 року пара заявила, що очікує на двійню.